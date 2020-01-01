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الأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة هتك العرض بالعنف لقاصر

الأحد 18 أكتوبر 2020 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة هتك العرض بالعنف لقاصر



نابلس /سما/

 حكمت بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات، وعضوية القاضي عبد الله سمودي، والقاضي محمد جرادات، على المتهم (ع،ع) بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، عن تهمة هتك العرض بالعنف والتهديد لإنسان لم يتم الخامسة عشر من عمره خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عامر شاهين، بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل شرطة نابلس.

#محكمة نابلس #هتك العرض

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