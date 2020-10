أغويرو يثير ضجة واسعة في مواقع التواصل بسبب تصرفه مع مساعدة الحكم (فيديو)

وكالات

أثار الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو، ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد لمسه مساعدة الحكم، خلال المباراة التي جمعت فريقه مانشستر سيتي وأرسنال 0-1 أمس السبت، في الدوري الإنجليزي.

وظهر أغويرو في الدقيقة 42 من المباراة، وهو يركض قرب خط التماس، لافتكاك الكرة من مدافع نادي أرسنال، غابرييل دوس سانتوس، ولكن عندما حاول الأخير تشتيتها، ارتطمت بقدم المهاجم الأرجنتيني، لتذهب إلى خارج أرضية الملعب.

Surely Aguero can't get away with touching a lineswoman like that?!

pic.twitter.com/rp3srj27ev — DILLINGER ???? (@DillanMUFC) October 17, 2020

ورفعت مساعدة الحكم (مراقبة الخط) سيان ماسي إليس، التي كانت قريبة من اللقطة، رايتها معلنة عن تماس لمصلحة أرسنال، وهو ما أثار غضب أغويرو، الذي أشار بيده أن الكرة ارتطمت بقدمه وهو خارج رقعة الملعب.

Erm, what is Aguero doing here? And why wasn’t he sent off for it? https://t.co/FmqWtdRK0F — Piers Morgan (@piersmorgan) October 17, 2020

وأصر أغويرو على منح رمية التماس لفريقه، حيث احتج بقوة على مساعدة الحكم، وتلفظ ببعض الكلمات قبل أن يمسك بكتفها، مطالبا إياها بالتراجع عن قرارها، لكنها أبعدت أغويرو، ليتواصل اللعب.

ولم يعاقب الحكم الرئيسي للمباراة، أغويرو بسبب تصرفه، لكن النجم الأرجنتيني، تعرض لهجوم ولوابل من الانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد الرواد: "وضع أغويرو يده على سيان ماسي إليس، هذا سلوك غير مقبول".

Aguero putting his hands on Sian Massey is so out of order — Imo???????? (@Marvmerels) October 17, 2020

وكتب آخر: "كان يجب أن يحصل أغويرو على بطاقة صفراء بسبب ما فعله مع سيان ماسي إليس".

Aguero should have been yellow carded for what he did to Sian Massey. — Tom Cope (@ticope87) October 17, 2020

أما ثالث فعلق على اللقطة قائلا: "لا أعرف ما الذي يفكر فيه أغويرو هناك وهو يضع يده على الحكمة".

Don't know what Aguero is thinking there putting his hands on Sian. — Ade (@theplantainkid) October 17, 2020

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن القوانين تنص على أن أي احتكاك جسدي بالحكم أو المساعدين، قد يعرض اللاعب لبطاقة صفراء أو حمراء، وذلك وفقا لدرجة أو مستوى اللمس، مشيرة إلى أن الأمر ذاته ينطبق على الإساءة للحكام لفظيا أو الاحتجاج بقوة على القرارات.

وأكدت الصحيفة أن أغويرو، لن يعاقب بأثر رجعي، بعد أن كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن تلك اللقطة لا تستلزم اتخاذ إجراء رسمي.