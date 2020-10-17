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أغويرو يثير ضجة واسعة في مواقع التواصل بسبب تصرفه مع مساعدة الحكم (فيديو)

الأحد 18 أكتوبر 2020 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
أغويرو يثير ضجة واسعة في مواقع التواصل بسبب تصرفه مع مساعدة الحكم (فيديو)



وكالات

أثار الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو، ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد لمسه مساعدة الحكم، خلال المباراة التي جمعت فريقه مانشستر سيتي وأرسنال 0-1 أمس السبت، في الدوري الإنجليزي.

وظهر أغويرو في الدقيقة 42 من المباراة، وهو يركض قرب خط التماس، لافتكاك الكرة من مدافع نادي أرسنال، غابرييل دوس سانتوس، ولكن عندما حاول الأخير تشتيتها، ارتطمت بقدم المهاجم الأرجنتيني، لتذهب إلى خارج أرضية الملعب.

ورفعت مساعدة الحكم (مراقبة الخط) سيان ماسي إليس، التي كانت قريبة من اللقطة، رايتها معلنة عن تماس لمصلحة أرسنال، وهو ما أثار غضب أغويرو، الذي أشار بيده أن الكرة ارتطمت بقدمه وهو خارج رقعة الملعب.

وأصر أغويرو على منح رمية التماس لفريقه، حيث احتج بقوة على مساعدة الحكم، وتلفظ ببعض الكلمات قبل أن يمسك بكتفها، مطالبا إياها بالتراجع عن قرارها، لكنها أبعدت أغويرو، ليتواصل اللعب.

ولم يعاقب الحكم الرئيسي للمباراة، أغويرو بسبب تصرفه، لكن النجم الأرجنتيني، تعرض لهجوم ولوابل من الانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد الرواد: "وضع أغويرو يده على سيان ماسي إليس، هذا سلوك غير مقبول".

وكتب آخر: "كان يجب أن يحصل أغويرو على بطاقة صفراء بسبب ما فعله مع سيان ماسي إليس".

أما ثالث فعلق على اللقطة قائلا: "لا أعرف ما الذي يفكر فيه أغويرو هناك وهو يضع يده على الحكمة". 

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن القوانين تنص على أن أي احتكاك جسدي بالحكم أو المساعدين، قد يعرض اللاعب لبطاقة صفراء أو حمراء، وذلك وفقا لدرجة أو مستوى اللمس، مشيرة إلى أن الأمر ذاته ينطبق على الإساءة للحكام لفظيا أو الاحتجاج بقوة على القرارات.

وأكدت الصحيفة أن أغويرو، لن يعاقب بأثر رجعي، بعد أن كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن تلك اللقطة لا تستلزم اتخاذ إجراء رسمي.

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