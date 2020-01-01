شؤون المفاوضات تؤكد نقل صائب عريقات إلى إحدى المستشفيات في أراضي الـ1948

رام الله /سما/

نقل الدكتور صائب عريقات 65 عاما الى مستشفى هداسا عين كارم إلاسرائيلي اليوم اثر تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا منذ عشرة أيام..

ووفقًا لتقرير القناة العبرية فان سيارة إسعاف إسرائيلية تابعة لنجمة داوود الحمراء نقلت عريقات من منزله في اريحا إلى مستشفى هداسا عين كارم.نقل د. صائب عريقات الى مشفى هداسا بالقدس بعد تدهور الحالته الصحية

وكان د. صائب وهو امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قرر حجر نفسه في منزله الكائن بمدينة أريحا وعدم الذهاب الى المشفى ، ولكن الامور تدهورت وأصبحت حياته في خطر ما استدعى نقله بشكل عاجل .

وخضع عريقات لعملية زرع رئة ، لذلك يُعرَّف بأنه مجموعة معرضة للخطر. وأصيب بكورونا مؤخرًا ، والآن بعد أن تدهورت حالته ، نقل الى المستشفى.