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السعودية تزيد استثماراتها في السندات الأمريكية بمليارات الدولارات

الأحد 18 أكتوبر 2020 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تزيد استثماراتها في السندات الأمريكية بمليارات الدولارات



وكالات

رفعت المملكة العربية السعودية استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 4.3% خلال شهر أغسطس 2020، وبزيادة قيمتها 5.4 مليار دولار عن الشهر السابق.


وارتفعت حيازة المملكة من السندات، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية، إلى 130 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوياتها في 5 أشهر، مقابل 124.6 مليار دولار في نهاية شهر يوليو الماضي.

وعلى أساس سنوي، انخفضت 29.3% خلال شهر أغسطس 2020 عن قيمتها في الشهر المماثل من العام 2019، والبالغة 183.8 مليار دولار، بتراجع 53.8 مليار دولار.

وحلت السعودية في المرتبة الـ16 عالميا بقائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر أغسطس، التي تصدرتها اليابان بقيمة 1278.4 مليار دولار (1.278 تريليون دولار)، تليها الصين بـ 1068 مليار دولار (1.068 تريليون دولار).

وعربيا، جاءت السعودية في المقدمة، تليها الكويت بالمرتبة الثانية والـ26 عالميا باستثماراتها في السندات الأمريكية بقيمة 46.4 مليار دولار بنهاية أغسطس، ثم الإمارات ثالثة والـ32 عالمياً بـ 36.6 مليار دولار.

وبلغ إجمالي الاستثمارات في السندات الأمريكية 7083.2 مليار دولار (7.083 تريليون دولار) في نهاية أغسطس 2020، مقابل 7036.4 مليار دولار (7.036 تريليون دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي، و7097 مليار دولار (7.097 تريليون دولار) في الشهر السابق.

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