هيئة الأسرى: تحذيرات من تراجع الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان كمال أبو وعر

رام الله /سما/

أعربت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن قلقها من تراجع الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان كمال أبو وعر (46 عامًا) من بلدة قباطية بجنين، والقابع حاليًا داخل ما يسمى "عيادة الرملة".

وبينت الهيئة في تقريرها اليوم الأحد، أن الأسير أبو وعر يعاني من سرطان بالحنجرة والحلق، ما أدى إلى فقدان الأسير الكثير من وزنه وبات يشتكي من صعوبة في الكلام وأوجاع بالرقبة والرأس، وقد خضع أبو وعر لجلسات العلاج الإشعاعي بمستشفى "رمبام" بمدينة حيفا بالداخل، بعد إهمال طبي مقصود من قبل إدارة سجون الاحتلال.

وأشارت إلى أنه قبل نحو شهرين، خضع الأسير أبو وعر لعملية زرع أنبوب بلاستيكي لمساعدته على التنفس واستقرت حالته الصحية، لكن قبل حوالي أسبوع تم نقله لأخذ خزعه من حنجرته وتشخيص وضعه، وتبين أن هناك تراجعًا واضحًا على حالته الصحية، ومن المتوقع أن يخضع الأسير لجلسات علاج إشعاعي مجدداً، وأن يتم إجراء عملية مرة أخرى له لوضع أنبوب بلاستيكي بشكل دائم داخل حنجرته.

من الجدير ذكره أن الأسير أبو وعر معتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن 6 مؤبدات و50 عامًا، وهو واحد من عشرات الأسرى المصابين بأمراض سرطانية مختلفة وبحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة لحالاتهم، وفق هيئة شؤون الأسرى.