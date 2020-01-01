الثقافة تطلق الثلاثاء فعاليات ملتقى فلسطين للقصة العربية

رام الله /سما/

من المقرر أن تنظم وزارة الثقافة الفلسطينية، بعد غد الثلاثاء، وعلى مدار 3 أيام، فعاليات ملتقى فلسطين للقصة العربية (دورة الشهيد الأديب ماجد أبو شرار)، وذلك بمشاركة كتّاب، وأدباء، ونقّاد من فلسطين، والأردن، والسعودية، والبحرين، وتونس، ومصر، والمغرب، وتبث كافة اللقاءات عبر منصة "زوم".

وسيُفتتح الملتقى بكلمة لوزير الثقافة عاطف أبو سيف، تليها كلمة المشاركين للأديب محمود شقير، وتقديم الشاعر عبد السلام عطاري.

كما يشمل اليوم الأول ندوة بعنوان (شهادات حول القصة القصيرة: بدايات ووقائع الحاضر)، يشارك فيها: بسمة النّسور/ الأردن، وعبد الله الناصر/ السعودية، ومحمود شقير/ فلسطين، بإدارة يسري الغول.

والأربعاء، ستفتتح ندوة بعنوان (القصة القصيرة في الأرض المحتلة: التحدي والأثر)، يشارك فيها كلٌّ من: عادل الأسطة، وعبد الله تايه، ونبيه القاسم، بإدارة نهى عفونة العايدي، وذلك في الساعة الخامسة مساءً، وفي تمام الساعة السابعة، ندوة (أسئلة الكتابة لدى القاص الفلسطيني في الوطن والشتات).

والمشاركون، هم: جمعة شنب، و شيخة حليوي، ومحمد نصار، وميس داغر، وبإدارة إياد البرغوثي. الساعة السابعة مساء بتوقيت القدس.

وفي اليوم الأخير، الخميس، ستفتح ندوة (كتابة القصة القصيرة: رؤية جديدة) ويشارك فيها: جميلة عمايرة/ الأردن، وجميلة الوطني/ البحرين، ونيروز قرموط/ فلسطين، وهشام أصلان/ مصر، بإدارة عبد الغني سلامة، الساعة الخامسة مساء بتوقيت القدس.

وتُختم الفعاليات بندوة (القصة القصيرة في الوطن العربي الواقع والمأمول)،

ويشارك فيها: أنيس الرافعي/ المغرب، وحسين المناصرة/ فلسطين، ومحمد القاضي/ تونس، وهيفاء الفريح/ السعودية، وبإدارة: د. آمنة حجاج.