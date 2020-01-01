اهالي قريوت: المياه العادمة القادمة من مستوطنة "عيليه" تدمر اشجارنا واراضينا

نابلس /سما/

اشتكى أهالي قرية قريوت، جنوب شرق نابلس، من المياه العادمة المتدفقة من مستوطنة "عيليه" المقامة فوق أراضي القرية والمناطق المجاورة، والتي تغرق أراضيهم وحفول زيتونهم، مؤكدين أنها تسببت باتلاف اعداد كبيرة من اشجار الزيتون، اضافة الى كونها تشكل مكرهة صحية ومصدرا للروائح الكريهة وانتشار القوارض والحشرات والامراض.

ودعا الناشط في مواجهة الاستيطان، بشار القريوتي، المؤسسات الإنسانية والقانونية لمتابعة هذه القضية، مؤكدا ان المستوطنين يحاولون وبشتى الطرق منع المزارعين واصحاب الاراضي من الوصول الى اراضيهم والعناية بها.

واضاف القريوتي: "قمنا عدة مرات برفع قضية ضد هذا الاعتداء ومخاطبة البيئة الاسرائيليه لإيقاف ضخ المياه العادمه الملوثه تجاه الأراضي ولكن لم يتم الاستجابه من قبلهم". واضاف بأن كمية ضخ المياه العادمة في ازدياد وادت الى تخريب الاراضي والاشجار، والحيلولة دون تمكن المزارعين من دخول اراضيهم وحراثتها.