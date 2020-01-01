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مستوطنون يلحقون اضرارا جسيمة بشبكة الكهرباء في جالود

الأحد 18 أكتوبر 2020 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يلحقون اضرارا جسيمة بشبكة الكهرباء في جالود



نابلس /سما/

 ألحق مستوطنون من البؤرة الاستيطانية "إيش كودش" مؤخرا اضرارا جسيمة بشبكة الكهرباء في قرية جالود، جنوب شرق نابلس، وذلك في اطار هجماتهم المتواصلة على القرية.

وقال رئيس مجلس قروي جالود، عبد الله حج محمد، بأن مستوطني بؤرة "ايش كودش" قاموا بقطع احد اعمدة الكهرباء الرئيسية في المنطقة الشرقية القريبة من البؤرة، ما أدى الى انهيار خط الكهرباء بطول (1كم) وسقوط الكوابل على الارض وتخلخل 25 عمود كهرباء حيث اصبحت آيلة للسقوط خاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء.

وأضاف حج محمد ان تدمير شبكات البنية الخدماتية الفلسطينية في المناطق القريبة من المستوطنات هي اعمال عدوانية ينفذها مستوطنون متطرفون في جنح الظلام، بهدف منع تطوير تلك المناطق ومنع وصول الخدمات اليها لإجبار المواطنين على ترك الأراضي القريبة من المستوطنات وبالتالي تسهيل السيطرة عليها لصالح المستوطنات القريبة منها.

واشار الى ان اعتداءات المستوطنين على البنية الخدماتية تأتي في ظل ضعف الامكانيات المادية للهيئات المحلية، وغياب الدعم والاهتمام الرسمي للمناطق المستهدفة لإعادة اصلاح ما يدمره المستوطنون المتطرفون.

#مستوطنون #نابلس

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