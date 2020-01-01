مشاهدة مباراة الزمالك والرجاء المغربى بث مباشر يلا شوت

القاهرة / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، رابط مشاهدة مباراة الزمالك والرجاء المغربي بث مباشر اليوم الأحد بجودة عالية للجوال والحاسوب، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب.

مباراة الزمالك والرجاء مباشر تنقل على قناة بي إن سبورت (bein sport) بصوت المعلق حفيظ دراجي، وعبر الرياضية بتعليق هشام فرج من ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

وتأتي مباراة الرجاء والزمالك قبل موقعة الإياب بالعاصمة المصرية القاهرة، وبعد أن وضع النادي الأهلي قدما في المباراة النهائية لهذه النسخة، إثر تفوقه على الوداد المغربي بثنائية نظيفة.

ويراهن جمال السلامي مدرب الرجاء، على الروح المعنوية العالية لدى لاعبي فريقه، خصوصا بعدما تمكنوا من حسم لقب البطولة المغربية المحترفة بالجولة الأخيرة من أنياب منافسه الوداد.

وقال السلامي في تصريح لقناة بي إن سبورت إن فريق الرجاء جاهز لمباراة الذمالك في ذهاب نصف النهائي، مضيفا : "لدينا بدلاء جاهزين ولديهم رصيد كافٍ من المباريات بالدوري والكأس".

وتابع إن شخصية الرجاء ظهرت الموسم الحالي في جملة من المناسبات الكروية المهمة، معتبرًا أن ذلك يشكل مكسبًا مهما للفريق، ويأمل أن يكون عامل الحسم في نتيجة مباراة الزمالك اليوم.

وأوضحت أن مباراة الزمالك والرجاء التي تعرض على يلا شوت وغيره من المنصات الرياضية، قبيل إياب نصف النهائي على ملعب برج العرب السبت بتاريخ الرابع والعشرين من الشهر الجاري.