انتهاء جلسة محاكمة سلمان العودة في السعودية

الرياض / سما

أعلنت مصادر عربية، اليوم الأحد، عن انتهاء جلسة محاكمة الشيخ سلمان العودة الداعية المعتقل في المملكة العربية السعودية، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

وقال حساب "معتقلي الرأي" على تويتر : "انتهت قبل قليل جلسة محاكمة الشيخ سلمان العودة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وسنورد لكم التفاصيل فور تأكدها لدينا".

ووفقا للحساب، فإن السلطات السعودية تعمد مؤخرا إلى إبقاء المعتقل في الرياض بعد جلسته في مكان معزول لمدة أسبوعية كالحجر الصحي لكنها تمنع عنه تماما الاتصالات بالعائلة.

ودعا "معتقلي الرأي"، الجميع إلى الدخول على حساب الشيخ سلمان العودة والعمل على رتويت تغريدته التي دعا فيها إلى تآلف القلوب والتي سُجن بسببها؛ "كي يعلم العالم بأسره سبب محاكمة العودة على أنها إرهابي".

وجاء في تغريدة سلمان العودة التي نشرها على حسابه بموقع تويتر بتاريخ 9 سبتمبر 2017 : "ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم".





بدوره، كتب الدكتور عبدالله العودة على تويتر : "تأجلت جلسة الوالد سلمان العودة اليوم إلى بعد شهر في 16 نوفمبر، وتتكرر نفس مشاهد العبث بكل إجراءات التقاضي والمحاكمات". وفقا له.

وأضاف : "أسأل الله أن يفرّج عن الوالد وأن يخزي عدوه وأن يدير الدائرة على الظالمين ويجعلهم عبرة للمعتبرين هم ومن عاونهم وشاركهم وسمح لنفسه أن يكون مطيَة لهم. آمين". بحسب ما كتب.

وفي سياقٍ متصل، طالبت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، السعودية بالإفراج عن سلمان العودة المعتقل بالرياض "الذي يواجه حكم الإعدام". وفق ما نقله موقع عربي 21

الجدير بالذكر أن الداعية سلمان بن فهد بن عبدالله العودة هو رجل دين وأستاذ جامعي ومفكر سعودي، يبلغ من العمر حاليا 63 عاما، إذ أنه معتقل منذ نحو ثلاث سنوات.