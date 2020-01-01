مستخدمو "ويندوز 10" غاضبون من إجراء دون إذنهم في النسخة المحدثة

وكالات

فوجئ العديد من مستخدمي نسخة "ويندوز 10" أن أحدث تحديث له يجبرهم على إعادة تشغيل حواسيبهم من أجل تثبيت تطبيقات "ويب أوفيس"، دون الحصول على إذن منهم.

ويتم تشغيل تطبيقات ويب الخاصة بحزمة "أوفيس" عبر متصفح "إيدج"، وكذلك في قائمة "Start" (ابدأ).



ورغم أن تثبيت تطبيقات "ويب أوفيس" لا تستهلك مساحة تخزين على الحواسيب، ولكن كان تثبيتها اختياريا وليس إجباريا، وكان أكثر ما أزعج المستخدمين من ذلك الإجراء هو تنزيلها دون الحصول على إذن منهم.

وبحسب مواقع متخصصة في التكنولوجية مثل "إندغادجيت"، فإن تلك الخطوة الغرض منها الترويج لحزمة تطبيقات "ويندوز" المكتبية المتاحة عبر الإنترنت، وذلك بالاستناد إلى جمهور "ويندوز 10" الكبير.

يشار إلى أن تطبيقات الويب أشبه بالاختصارات، إذ لا يتم تنصيبها على الجهاز، وإنما تعتمد على الويب لتشغيل تلك البرامج، وبنفس الوقت هي ليست صفحات ويب، بل تطبيقات تعتمد على موارد الجهاز وتحصل على محتواها من الويب.

وتتواجد فكرة التحديثات الإجبارية منذ زمن بعيد، وتكون ضرورية في كثير من الأحيان لحماية المستخدمين، لكن يرفض مستخدمو "ويندوز 10" إساءة استغلال "ويندوز" للتحديثات الإجبارية لكي تنشر إعلانات باقي خدماتها وتطبيقاتها.

ويحمل تحديث "ويندوز 10" الجديد الذي طرح باسم "Windows 10 20H2" في شهر أكتوبر/ تشرين الأول عددا من الميزات الجديدة كليا.

وأبرز تلك المزايا الجديدة لتحديث "ويندوز 10" تأتي على النحو التالي:

- قائمة "ابدأ" المحدثة بصريا.

- إشعارات محسنة وأكثر دقة.

- متصفح "كروميوم إيدج" الجديد والمثبت مسبقا على النظام.

- القدرة على تحديد علامات تبويب معينة عبر متصفح "كروميوم إيدج" الجديد وتشغيلها تلقائيا.

- نقل تشغيل التبويبات من "غوغل كروم" إلى متصفح "كروميوم إيدج" الجديد.

- ميزات جديدة في لوحة التحكم وصفحة الإعدادات.

للحصول على تحديث "ويندوز 10" الجديد، يمكنك تحميله من لوحة "ويندوز أبديت"، ولكن "مايكروسوفت" وعدت أن التحديث سيصل تلقائيا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل لكل مستخدميها.