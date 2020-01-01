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وزيرة الصحة : تسجيل 6 وفيات و333 إصابة بكورونا

الأحد 18 أكتوبر 2020 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : تسجيل 6 وفيات و333 إصابة بكورونا



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 6 وفيات و333 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.7%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة أنه تم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية (مواطن 58 عاماً من اليامون بمحافظة جنين، ومواطنة 81 عاماً من إذنا بمحافظة الخليل، ومواطن 57 عاماً من نابلس، ومواطنة 81 عاماً من بيت فجار، ومواطن 59 عاماً من الدهيشة بمحافظة بيت لحم)، إضافة إلى مواطنة 88 عاماً من بيت حانون في قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 273 حالة في المحافظات الشمالية (82 الخليل، 31 جنين، 3 طوباس، 11 سلفيت، 30 طولكرم، 40 قلقيلية، 76 بيت لحم)، إضافة إلى 63 حالة في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (47)، محافظة نابلس (53)، محافظة بيت لحم (16)، محافظة قلقيلية (16)، محافظة رام الله والبيرة (29)، جنين (31)، أريحا والأغوار (22)، سلفيت (7)، طوباس (6)، طولكرم (36)، قطاع غزة (119)، ضواحي القدس (7).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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