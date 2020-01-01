ما حقيقة طرد الفنان محمد عساف من الإمارات ؟

وكالات / سما /

نفى رامي شبانة، مدير أعمال الفنان محمد عساف صحة المعلومات، التي انتشرت حول إمهال الإمارات ، عساف، يومين لمغادرة دبي.

ودعا شبانة خلال تصريحات له لموقع صدى نيوز، إلى توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية، ونشر أخبار الفنان عساف فقط من خلال ما يصدر عن مكتبه في رام الله أو دبي.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين إشاعات بأن الإمارات أمهلت عساف يومين لمغادرتها بعد القرار الإسرائيلي بمنعه دخول الضفة الغربية.

وتأتي هذه الإشاعات في أعقاب ما نشرته صحيفة معاريف العبرية نقلا عن عضو الكنيست الإسرائيلي، آفي ديختر، من أن "إسرائيل" لن تمنح عساف تصريحا لدخول الأراضي المحتلة بسبب "التحريض الذي يمارسه ضد إسرائيل".

وكشفت معاريف العبرية أن القرار الإسرائيلي جاء بعد عملية متابعة لنشاطات ومنشورات عساف من قبل أحد المراكز الإسرائيلية المعنية في رصد "التحريض".

ورد عساف على قرار الاحتلال، قائلا: "ما يتردد عن منعي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس وغزة ما هو إلا استمرار لسياسات القمع وكبح الحريات التي يعاني منها أبناء شعبي الذي أنتمي له قلبا وكيانا وروحا، ولن يثنيني عن حب بلادي والتغني بها في كافة المحافل أي شيء.. بقلبي يا بلد".