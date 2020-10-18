بعد 7 أشهر من الإغلاق .. عودة الصلاة إلى ساحات الحرم المكي (فيديو)

وكالات

أعلن التلفزيون السعودي الرسمي صباح الأحد، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أن السلطات سمحت للمواطنين والمقيمين داخل المملكة بأداء الصلاة في المسجد الحرام

بمكة، وذلك للمرة الأولى خلال سبعة أشهر، وذلك بعد ساعات من إعلان فتح أبواب المسجد النبوي كذلك.

فقد أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، مساء السبت ، إعادة فتح أبواب المسجد النبوي للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.

١ ربيع الأول ١٤٤٢ه " وفجرٌ كأنه فجرُ يوم عيد "

اول صلاه في الحرم المكي

بعد 7 اشهر من اغلاقه

اللهم لك الحمد والشكر????????

????????????..#المسجد_الحرام pic.twitter.com/SJ29GisfHN — 《 أورااق الخريف6 》 (@Amwajbahre1) October 18, 2020

تعدّ الروضة الشريفة جزءاً من المسجد النبوي، فهي تقع داخله، ولها مكانة كبيرة لدى المسلمين، حيث كانت بيت النبي محمد ومنبره ومحرابه، وحجرة زوجته عائشة بنت

أبي بكر، وفيها قبر النبي وقبرا صاحبيه أبي بكر وعمر بن الخطاب.

تقدَّر مساحة الروضة بـ330 متراً مربعاً، وطولها 22 متراً وعرضها 15 متراً، وتوصف عادة لدى المسلمين بأنها "قطعة من الجنة.

إجراءات احترازية: حسب الموقع الإلكتروني لرئاسة الحرمين، قال السديس في كلمة بمناسبة الافتتاح: "أهنّئ عموم المسلمين بالسماح بفتح الروضة الشريفة وتمكين المصلين من الصلاة فيها وزيارة قبر الرسول، بعد التوقف الذي استدعاه انتشار فيروس كورونا".

كما حثّ السديس الزوار على مراعاة الخطط والسبل والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تنفّذ هيئة الهلال الأحمر السعودي، الأحد، خطتها بتنظيم دخول الزائرين والمصلين إلى الروضة الشريفة، بمشاركة 200 متطوع.

#فيديو



بدء دخول الفوج الأول من الزوار للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما .#المسجد_النبوي pic.twitter.com/ZExjWJ3BhC — المدينة لايف ???????? (@allmadinah_live) October 18, 2020

الإغلاق: في مارس/آذار الماضي، أغلقت السلطات كافة المساجد بما فيها الحرم المكي والمسجد النبوي، وذلك ضمن إجراءات السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

في نهاية مايو/أيار الماضي، أعادت السلطات السعودية فتح المسجد النبوي في المدينة المنورة أمام المصلين، بعد شهرين من الإغلاق بسبب إجراءات الوقاية، مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة.

وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول، بدأت السعودية عودة تدريجية لأداء العمرة، بعد تعليقها منذ مارس/آذار الماضي.

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية سجلت السبت 21 حالة وفاة، و359 إصابة بكورونا، فضلاً عن تعافي 370 مريضاً.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 341.854، بينها 5.165 حالة وفاة، و328.165 حالة تعافٍ.