التربية توضح بشأن سؤال مرضعة سيدنا محمد في اختبار التقييم على منصة درسك

عمان / سما

أصدرت وزارة التربية والتعليم الأردنية، يوم الأحد، توضيحا بشأن سؤال متداول على وسائل التواصل الاجتماعي في اختبار التقييم الذي عقد على منصة درسك للطلاب في جميع المناطق.

ونفت وزارة التربية في تصريح صحفي عبر فيسبوك أن يكون المُتداوَلُ حول أحد الأسئلة في اختبار هذا اليوم، والمتعلِّق بمرضعة سيدنا محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- من الأسئلة التي بُثت على منصة درسك.

رابط منصة درسك قسم الاختبار

وقالت إنَّ اختبارات هذا اليوم خاصَّةٌ بمادة العلوم (للصفوف من الثاني الأساسي ولغاية الثامن) والفيزياء (للصفين التاسع والعاشر) ولا يوجد اختبارٌ لمادة التربية الإسلامية.

وأشارت التربية والتعليم في سياق تصريحها إلى أن المصدرُ الذي أُرسِل منه السؤال المتداول تمَّ تحديده، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه جرى فُتِحَ تحقيقٌ حول هذا الأمر.

وكانت الوزارة قد طمأنت كافة الطلبة بأنه نتيجة الضغط على رابط منصة درسك في الوقت الحالي، حَصَلَت بعضُ الأخطاءِ التقنيَّة لدى بعضهم في عدم اكتمال الامتحان.

ولفتت التعليم الأردنية إلى أنه "تتم معالجة المشكلة بشكل مستمر، لتعاوِدوا تقديم امتحاناتكم اليوم"، داعية الطلاب إلى إعادة تقديمَ الامتحان بعد ساعة في حال واجهتك هذه المشكلة.

وتابعت الوزارة أن اختبار التقييم المتاح مجانا حتى 6 مساءً، ليس هدفه العلامة بمقدار ما هو فرصة لتحسين التعليم بالوقوف على جوانب الضعف والقوة في عملية التعليم.