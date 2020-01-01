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اكتشاف أمراض تزيد من خطر الوفاة بفيروس كورونا

الأحد 18 أكتوبر 2020 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف أمراض تزيد من خطر الوفاة بفيروس كورونا



وكالات

كشف خبراء وعلماء من بريطانيا أن الناس الذين يعانون من أمراض الكلى يشكل فيروس كورونا المستجد عليهم خطرا مضاعفا ما يجعلهم ضمن المهددين بالوفاة بسرعة في حال الإصابة.

وذكر علماء في جامعة "إمبريال كوليدج" في العاصمة البريطانية لندن، أن الأبحاث العلمية قارنت بيانات 372 مريضا مصابا بعدوى فيروس كورونا في المستشفيات في وحدات العناية المركزة في أربعة مستشفيات في لندن وبرمنغهام في الفترة من 10 مارس/آذار إلى 23 يوليو/تموز.

ولاحظوا أن نحو 216 مواطنا يعانون من مشاكل في الكلى، مزمنة أو ناجمة عن العدوى، توفي منهم 107 أشخاص (حوالي 50 ٪).

في الوقت نفسه ، توفي 32 شخصًا (21٪) من بين 156 مريضا غير مصابين بأمراض الكلى.

ويقر العلماء بأن هذا قد يكون بسبب تأثير الفيروس على الجسم ككل عبر الربط بين الرئتين والكليتين واستخدام العوامل السامة في علاج العدوى.

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