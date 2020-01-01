تعرف إلى أسعار آيفون 12 الجديدة ... (فيديو)

وكالات / سما /

كشفت شركة أبل في مؤتمرها السنوي، الذي تأخر عن موعده المعتاد شهرا بسبب جائحة كورونا، عن تفاصيل الجيل الجديد من هواتف آيفون 12.

وقالت "أبل"، الثلاثاء، إن الجيل الجديد من هواتف آيفون 12 يمكنه الاتصال بشبكة الجيل الخامس الأسرع وهي ميزة تأمل الشركة في أن تحفز زبائنها على شراء الهاتف الجديد وتحافظ على ازدهار مبيعاتها حتى نهاية العام.



وسيباع هاتف آيفون 12 المزود بشاشة مساحتها 6.1 بوصة بسعر 799 دولارا بينما ستكون نسخة أصغر بشاشة مساحتها 5.4 بوصة بسعر 699 دولارا. ونسخة "برو" المزودة بثلاث كاميرات وحساس جديد للصورة ثلاثي الأبعاد ستباع بأسعار تبدأ من 999 دولارا بينما سيتراوح سعر نسخة برو ماكس الأكبر بين 1099 دولارا و1399 دولارا.



وقالت "أبل" إن جميع طرازات آيفون 12 في الولايات المتحدة ستدعم تكنولوجيا الجيل الخامس بالإضافة إلى نطاقات التردد المنخفض.



وستختبر المنتجات الجديدة ما إذا كان بمقدور "أبل" الاستفادة من حماس المستهلكين لشبكات الجيل الخامس التي تفوق سابقاتها بكثير في السرعة.



ولكن مسألة ما إذا كان مشترو "آيفون" سيلمسون زيادة كبيرة في السرعة تعتمد بشكل كبير على مكان وجودهم وشركة الاتصالات التي يتعاملون معها وهو ما وصفه بوب أودونيل رئيس "تيكناليسيز ريسيرش" بأنه "الكثير من التفاصيل الصغيرة المزعجة التي تعرقل الوفاء بوعود الجيل الخامس".



وستصل الأجهزة بعد شهر تقريبا عن المعتاد لإطلاق المنتجات الجديدة لـ"أبل" سنويا.



وتبدأ الطلبات المسبقة لـ"آيفون 12" و"آيفون 12 برو" في الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وبعض البلدان الأخرى في 16 أكتوبر تشرين الأول وتبدأ عمليات التسليم في 23 أكتوبر. وسيتوفر آيفون ميني وبرو ماكس للطلب المسبق في السادس من نوفمبر تشرين الثاني وفي المتاجر يوم الـ13 من نفس الشهر.