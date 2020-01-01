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دراسة: روتين صباحي رياضي يمنع السرطان

الأحد 18 أكتوبر 2020 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة: روتين صباحي رياضي يمنع السرطان



وكالات / سما /

أفادت دراسة إسبانية حديثة، بأن ممارسة روتين صباحي معين، يتعلق بالتمارين الرياضية الصباحية، يمنع الإصابة بالسرطان.

وبحسب الدراسة التي نشرها معهد برشلونة للصحة العالمية، فإن التمارين الرياضية، مثل المشي السريع، بانتظام في الصباح تمنع الإصابة بالسرطان، وفق ما توصلت إليه.
 

وأفادت نتائج الدراسة التي شارك فيها 2800 إسباني، بأن أولئك الذين كانوا نشيطين بدنيا بين الساعة 8 و10 صباحا، أقل عرضة للإصابة بأورام البروستات أو الثدي على التوالي.


ولاحظ معدو الدراسة أن أحد الأسباب المحتملة للسرطان هو "الاضطراب اليومي"، و"اختلال المؤشرات البيئية مثل تناول الطعام والضوء".

وأكدت الدراسة أنه "ثبت أن النشاط البدني المنتظم طوال العمر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان. ويمكن أن يكون هذا التأثير الوقائي أكثر فائدة عند ممارسة النشاط البدني في الصباح".

#روتين #دراسة #السرطان

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