موقع إلكتروني جديد للتنبؤ بأعمال القرصنة الإلكترونية بين الدول

وكالات / سما /

أزاح فريق من الباحثين بجامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة الستار عن موقع إلكتروني يمكنه التنبؤ باحتمالات وقوع هجمات قرصنة إلكترونية بين الدول وبعضها.

ويحمل الموقع اسم "سايبر أتاك بريدكتيف إنديكس" أي "مؤشر التنبؤ بهجمات القرصنة الإلكترونية"، وقد ابتكره الباحث أنطون دابورا المتخصص في علوم الحاسبات وتيري تومسون خبير القرصنة الإلكترونية، وهو يقدم دراسة تحليلية استباقية للدول التي تتزايد احتمالات قيامها بهجمات قرصنة إلكترونية تجاه دول أخرى.

ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث انطون دابورا قوله إن "الموقع يحاول التنبؤ بصراع القرصنة الإلكترونية المقبل اعتمادا على البيانات التي تم جمعها بشأن الهجمات السابقة، وهو يرى أن هذه النوعية من الهجمات سوف تصبح "شكلا شائعا من أشكال الصراع في المستقبل".

ووضع فريق الدراسة منهجا بحثيا لتقييم الدول اعتمادا على خمسة عناصر رئيسية من واقع هجمات القرصنة الإكترونية التي حدثت على مدار السنوات الـ15 الماضية من بينها قوة ودقة الهجوم السيبراني، ودوافع الهجوم ذاته، ومدى المخاوف من تداعيات الهجوم، واتساق الهجوم مع السياسات الامنية للطرف المهاجم، وأخيرا درجة نقاط الضعف التكنولوجية لدى الدولة المستهدفة.

ويعرض الموقع الإلكتروني مجموعة من النماذج أو الحالات الواقعية التي تم الاستعانة بها لوضع المؤشر وصياغة نظام تصنيف الهجمات السيبرانية. ويقول موقع "تيك إكسبلور" إن أعلى هجومين تسجيلا للنقاط على المؤشر هما الهجوم الإلكتروني الذي شنته روسيا على جورجيا بالتزامن مع الحرب التي نشبت بينهما عام 2008، ثم الفيروس الإلكتروني "ستوكس نت" الذي أطلقته الولايات المتحدة وإسرائيل على منشأة نووية إيرانية.