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غزة:الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على ثلاثة مدانين في قضية مقتل عبد المالك وناصر أبو مدين

الأحد 18 أكتوبر 2020 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة:الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على ثلاثة مدانين في قضية مقتل عبد المالك وناصر أبو مدين



غزة / سما /

قضت محكمة بداية غزة اليوم الأحد، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت،  على 3 مواطنين أدينوا بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.


وأدانت هيئة المحكمة المدانين بالتهم المسندة إليهم في قضية مقتل المجني عليهما عبد المالك عبد ربه أبو مدين (45 عام) وناصر عبد ربه أبو مدين (49 عام) .

حيث حكمت بمعاقبته المدان الثاني (م/د) ، والمدان الثامن (ر/د) ، والمدان التاسع (ب/د) بالإعدام شنقاً حتى الموت و على المدانين الأول (خ/د) والسابع (م/د) بالحبس المؤبد، وعلى المدان الرابع (ع/د) بالحبس 15 سنة تبدأ من يوم القبض على المدان وتخصم منها مدة توقيفه وعلى المدان الثالث (س/د) بالحبس مدة 10 سنوات تبدأ من يوم القبض على المدان وتخصم منها مدة توقيفه، وبمعاقبة المدان الخامس (ن/د) بالحبس سبع سنوات مع النفاذ تبدأ من يوم القبض على المدان وتخصم منها مدة توقيفه، والاكتفاء بمدة توقيف المدان السادس (ف/د) وبمعاقبة المدان العاشر (م/ك) بالحبس 5 سنوات تبدأ من يوم القبض على المدان وتخصم منها مدة توقيفه، مع مصادرة السلاح المضبوط.
وذلك عن تهمة القتل قصداً بالاشتراك، محالة القتل بالاشتراك ، وحمل سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة وإتلاف مال الغير بالاشتراك  وذلك خلافاً لمواد القانون.
وجاء الحكم بعد جلسات مطولة تم خلالها سماع بينات إثبات النيابة العامة وكذلك الدفاع، وتعتبر القضية من قضايا الرأي العام التي شغلت الشارع الفلسطيني والتي تابع المجلس الأعلى للقضاء  إنجازها باهتمام  ضمن استراتيجيته الرامية للإسراع في إنجاز قضايا القتل الموسومة باللاصق الأحمر ، لاسيما ولها عدة سنوات منظورة أمام القضاء، وعدم السماح بإطالة اجراءات التقاضي، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين ، وفي إطار المحافظة  على أمن المجتمع وسلامة الاستقرار الاهلي والاجتماعي .
يذكر بأن المدانين قاموا بقتل المجني عليهما عبد المالك عبد ربه أبو مدين، وناصر عبد ربه أبو مدين  بتاريخ (08/12/2016) وذلك بعد أن أعدوا العدة وأطلقوا النار عليهما بواسطة أسلحة نارية من نوع (كلاشنكوف و m16ومسدس) مما أدى لوفاتهما كما هو موضح بالتقرير الطبي وذلك بوجه غير مشروع وأتلف المدانون سيارة المجني عليهما وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

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