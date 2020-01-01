الاحتلال يهدم منزلا ومنشآت زراعية ويدمر شبكات مياه في الخليل

الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزلا سكنيا ومنشآت زراعية ودمرت شبكات مياه، في مسافر يطا، جنوب محافظة الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور ، إن جرافات الاحتلال هدمت منزلا سكنيا مساحته 70 مترا، و"بركسا" بمساحة 200 متر، وخيمة لأعلاف المواشي تم اتلاف محتوياتها بالكامل، تعود للمواطن اكرم ساري أبو صبحة، في منطقة الفخيد بمسافر يطا.

وأضاف ان قوات الاحتلال دمرت شبكات المياه المغذية للتجمعات السكانية على طول المنطقة الممتدة من خلة الضبع، وصولا لمنطقة المفقرة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأوضح الجبور ان الاحتلال صعد اعتداءاته بحق المواطنين بمسافر يطا، من خلال هدم المنازل والمنشآت، ومنع المواطنين من البناء، وحرمانهم من مياه الشرب، لحملهم على الرحيل عنها، لصالح توسيع البؤر الاستيطانية المنتشرة هناك.