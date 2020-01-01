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غزة: "مباحث كورونا" تُغلق 89 محلًا ومنشأة مخالفة وتوقف 68 مواطنا

الأحد 18 أكتوبر 2020 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: "مباحث كورونا" تُغلق 89 محلًا ومنشأة مخالفة وتوقف 68 مواطنا



غزة / سما/

أوضحت "مباحث كورونا" في غزة أنها أغلقت خلال 24 ساعة الماضية، 89 محلًا ومنشأة تجارية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة.

وأشارت المباحث، أنها أوقفت 35 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.
وذكرت أنها أوقفت 33 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 31 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.
وأشارت دائرة مباحث كورونا إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

#غزة #كورونا #محلات

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