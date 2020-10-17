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شاهد..جريمة بشعة هزت الرأي العام في العراق "أم ترمي أطفالها في دجلة!"

الأحد 18 أكتوبر 2020 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..جريمة بشعة هزت الرأي العام في العراق "أم ترمي أطفالها في دجلة!"



وكالات

وثقت إحدى كاميرات المراقبة سيدة عراقية وهي تقوم برمي طفليها بنهر دجلة، في جريمة بشعة هزت الرأي العام في العراق.

وقال نشطاء إن مكان الحادثة هو جسر الأئمة، الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية المتاخمتين لنهر دجلة في بغداد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، الذي يبدو أنه تم تصويره مساء يوم الجمعة، حيث قال بعضهم إنه لسيدة أقدمت على فعلتها بسبب خلافات مع طليقها والد الطفلين.

على إثر ذلك، قامت قوات الأمن بالقبض على السيدة، التي اعترفت بعد التحقيق معها بفعلتها، قائلة إنها فعلت ذلك نتيجة خلافات مع طليقها.

كما انتشر فيديو مؤثر لوالد الطفلين من موقع الحادثة، حيث كان يبكي بصوت عال على طفليه، بينما كانت فرق الإنقاذ تبحث عن جثتي الطفلين.

ام ترمي اطفالها في نهردحلة في بغداد بسبب مشاكل مع زوجها......... عندما تقدم الأم الحاضنة على رمي أطفالها في النهر والسبب هو كونها قد طلقت من زوجها أعلم أن الرحمة أصبح شعار وليس غريزة وعلى أصحاب القرار الاسراع بتعديل المادة ٥٧ أحوال شخصية

Posted by ‎محمد سعيد العراقي‎ on Friday, October 16, 2020
#العراق #نهر دجلة #جريمة بشعة #الرأي العام #بغداد #مواقع التواصل الاجتماعي #الأطفال #قوات الأمن

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