  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: فتح باب التسجيل للمسافرين الى السعودية والإمارات وتركيا وسلطنة عمان

الأحد 18 أكتوبر 2020 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: فتح باب التسجيل للمسافرين الى السعودية والإمارات وتركيا وسلطنة عمان



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين فتح باب التسجيل الإلكتروني للأحباب العالقين في الوطن الراغبين في السفر الى كل من السعودية، والإمارات، وتركيا، وسلطنة عمان، وذلك للالتحاق بأعمالهم واسرهم ودراستهم.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن على كل من يرغب بالسفر الى تلك الدول الدخول الى منصة التسجيل الالكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.mofa.pna.ps/evacuation

واشارت إلى أن المنصة فتحت للتسجيل ابتداءً من الساعة 11 من صباح اليوم، وستغلق في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2020، منوهة إلى أن الهدف من بدء التسجيل للراغبين في السفر الى تلك الدول في هذه المرحلة حصر الأعداد فقط.

#وزارة الخارجية #المسافرين #السعودية #سلطنة عمان #تركيا

الأكثر قراءة اليوم

ملخص نتيجة مباراة الأهلي والوداد 2020 نصف نهائي أبطال أفريقيا

صور توضح سبب إبعاد الإعلامية سازديل المذيعة اللبنانية عن الكويت

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 1 الأولى والثانية 2

"أسامة بن لادن حي".. ترامب يعيد نشر تغريدة ويثير جدلا

النيابة بغزة توضح بشأن واقعة الخطف والاعتداء بمسجد الأنصار في محافظة خانيونس

أبو مرزوق يوضح حقيقة وجود مباحثات لهدنة طويلة الأمد بغزة برعاية قطرية ودولية

الأخبار الرئيسية

محدث : مصرع طفل واصابة اثنين من اشقائه بحالة حرجة جرّاء حريق بمنزل في بيت لحم

الصحة بغزة : وفاة مواطنة وتسجيل 119 حالة جديدة بفيروس كورونا

8201817131544512

الاحتلال يعيد ترتيب تهديداته ويضع غزة على رأس القائمة

مسؤولون إسرائيليّون: المعارضة الشعبية في البحرين ستمنع تسريع التطبيع

قناة 12: الهدوء مع قطاع غزة مخادع.. وإسرائيل لا تريد الانجرار إلى معادلة حماس الجديدة!