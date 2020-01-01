الحوانين يبدؤون فترة الإعداد

غزة / سما /

أعلن المدرب محمد العماوي المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي اتحاد بيت حانون، استئناف تدريباته استعداداً لمنافسات دوري الدرجة الممتازة للموسم القادم 2020-2021.



وقال العماوي في تصريحات صحفية إن الفريق سيبدأ فترة الإعداد غداً ضمن خطة شاملة وصولاً لأعلى درجة من الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان العماوي قد بدأ فترة الإعداد في بداية أغسطس الماضي بخوض عدد من التدريبات قبل أن يتوقف النشاط الرياضي قسراً بسبب انتشار فيروس كورونا يوم 24 من شهر أغسطس الماضي.



وستكون عودة بيت حانون للتدريبات بعد قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإعادة فتح الملاعب استعداداً لعودة النشاط الرياضي الذي من المتوقع أن ينطلق الموسم الجديد في بداية ديسمبر القادم.



وسيكون الموسم القادم هو الموسم الثاني لبيت حانون في الدرجة الممتازة بعد أن حقق نجاحات لافتة في موسمه الأول في دوري الأضواء، والذي احتل فيه المركز الرابع.