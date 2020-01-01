في ذكرى "وفاء الأحرار".. حماس تتعهد بتحرير الأسرى وتؤكد على المصالحة

غزة / سما /

تعهدت حركة حماس، اليوم الأحد، بالعمل من أجل تحرير الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، باعتبار ذلك أولوية لقيادة الحركة.

جاء ذلك في بيان للحركة، بمناسبة الذكرى التاسعة لصفقة "وفاء الأحرار - شاليط" التي تمت في مثل هذا اليوم من عام 2011، وحرر بموجبها أكثر من ألف أسير.

ووجهت حماس، التحية لمن صنعوا "ملحمة الشرف" وعلى رأسهم القيادي الشهيد أحمد الجعبري، وكل الشهداء الذين قضوا في عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، ومن استشهد بعدهم، و "وحدة الظل القسامية" التي أدت "الأمانة على أكمل وجه حتى تحقق الوعد". بحسب نص بيان الحركة.

وقالت "لقد سجلت المقاومة نصرًا كبيرًا في المواجهة الأمنية وصراع الأدمغة منذ أسر الجندي جلعاد شاليط، والاحتفاظ به لأكثر من خمس سنوات في بيئة أمنية معقدة، تحت سماء ملبدة بالطائرات والمناطيد والمجسات، مرورًا بمفاوضات أبلت فيها المقاومة بلاء حسنًا ،أكدت أنها مدرسة تنجز ويُتعلم منها، وصولًا لتفاصيل عملية التسليم، وهو ما أربك منظومة الأجهزة الأمنية الصهيونية".

وأضافت "أثبتت هذه الصفقة قدرة المقاومة على انتزاع حقوق شعبنا وحريته، وإجبار الاحتلال على الانصياع لإرادة المقاومة، وتخطي الاحتلال ما أسماه خطوطًا حمراء كان قد رسمها لنفسه".

و وجهت الحركة تحيةً للأسرى "الأبطال العظماء الذين عضوا على الجرح، وصمدوا كما الأسود في أقبية السجن"، وفق نص البيان.

وأضافت في رسالتها للأسرى "نجدد لهم العهد والوعد بأن حريتهم هي أعظم الأمانات وأسماها، ولن يهدأ للمقاومة بال حتى تتحقق حريتهم جميعًا".

وحذرت حماس، الاحتلال من سياساته العنصرية تجاه الأسرى، ومن المس بحقوقهم المشروعة داخل المعتقلات.

وأكدت أن المقاومة هي الخيار، وستبقى عند حسن ظن شعبها الذي يلتف حولها ويدعمها بكل ما يملك، تدافع عن كرامته، وتحرس حقة في التحرير والعودة والحرية والحياة والاستقلال، وفق نص البيان.

وجددت تأكيدها أن مسار المصالحة ووحدة الكلمة هو ركن أساس في سبيل تحقيق مقاومة فاعلة ومؤثرة، وسيظل خيارًا استراتيجيًا لن تتراجع عنه.

وقالت حماس "مثلت وثيقة الأسرى أساسًا متينًا لوثيقة الوفاق الوطني كقاسم مشترك ومرجعية متفق عليها من كل الفصائل الفلسطينية".

ودعت الجماهير إلى مواصلة تضامنهم مع الأسرى ودعم صمودهم، داعيةً المنظمات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم إلى فضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه ضد الأسرى في سجونه وإمعانه في التضييق على الأشبال، والأسيرات، والنواب والمرضى واستمرار سياسة التمديد الإداري، وإلى الضغط عليه للإفراج الفوري عنهم، ولا سيما الأسير البطل ماهر الاخرس وكل زملائه المضربين عن الطعام.