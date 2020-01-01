إصابة مدرب غزي ونجله بفيروس "كورونا"

غزة / سما /

كشفت تقارير صحفية محلية عن إصابة رياضيين جديدين بفيروس “كورونا” المستجد خلال الساعات الماضية في قطاع غزة.

وأكدت التقارير أن عبد الله فياض مدرب فريق بيت حانون الرياضي لكرة الطائرة وابنه مصعب نجم الفريق، ومنتخب الناشئين أصيبا بـ “كورونا”, ما استدعى تواجدهما في الحجر هذه الفترة.

وأوضحت أن فياض، ونجله بصحة جيدة حالياً, وسيعملان على الالتزام بتعليمات الأطباء لضمان الشفاء بشكل سليم قريباً.

ومن الجدير بالذكر أن 4 رياضيين أصيبوا سابقاً بـ “كوفيد 19”, وهم محمود رمضان لاعب نادي أهلي البريج, وعلاء أبو جياب لاعب نادي الرضوان, ورأفت عبد ربه لاعب نادي نماء سابقاً, وأشرف أبو توهة لاعب الجلاء.