  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

إصابة مدرب غزي ونجله بفيروس "كورونا"

الأحد 18 أكتوبر 2020 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مدرب غزي ونجله بفيروس "كورونا"



غزة / سما /

كشفت تقارير صحفية محلية عن إصابة رياضيين جديدين بفيروس “كورونا” المستجد خلال الساعات الماضية في قطاع غزة.

وأكدت التقارير أن عبد الله فياض مدرب فريق بيت حانون الرياضي لكرة الطائرة وابنه مصعب نجم الفريق، ومنتخب الناشئين أصيبا بـ “كورونا”, ما استدعى تواجدهما في الحجر هذه الفترة.

وأوضحت أن فياض، ونجله بصحة جيدة حالياً, وسيعملان على الالتزام بتعليمات الأطباء لضمان الشفاء بشكل سليم قريباً.

ومن الجدير بالذكر أن 4 رياضيين أصيبوا سابقاً بـ “كوفيد 19”, وهم محمود رمضان لاعب نادي أهلي البريج, وعلاء أبو جياب لاعب نادي الرضوان, ورأفت عبد ربه لاعب نادي نماء سابقاً, وأشرف أبو توهة لاعب الجلاء.

#كورونا #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة الأمير نواف بن سعد .. السيرة الذاتية

شاهد.. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 8 الثامنة

ضاحي خلفان يعلق على مرض صائب عريقات

"للأسف الأمور لم تسر كما كانت البداية".. الأحمد لـ"حماس": أرسلوا ردكم بشأن المصالحة والانتخابات!

السودان .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود

ملخص أهداف مباراة الهلال وأهلي شندي في الدوري السوداني 2020

فيديو : رد فعل مفاجئ من "الأمير النائم" في غيبوبة منذ 15 عاما...

الأخبار الرئيسية

إعلام اسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

شاهد: ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل مستجدات الحالة الصحية لوالدها

شاهد.. الاحتلال يزعم: الكشف عن نفق يمتد من خان يونس إلى مناطق الـ48

يديعوت تتساءل: هل يتصدى غانتس لمخططات نتنياهو وأتباعه ويراهن على الصندوق كله؟

فلسطين

هآرتس: الفلسطينيون… بين "ربع الأرض أو أقل" واستراتيجية نضال جديدة وحلم لا يتحقق