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السيتي يخطط لخطف ميسي في الانتقالات الشتوية بسعر زهيد

الأحد 18 أكتوبر 2020 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيتي يخطط لخطف ميسي في الانتقالات الشتوية بسعر زهيد



وكالات / سما /

يعمل مانشستر سيتي الإنجليزي للعودة مجددًا لمحاولاته في التعاقد مع النجم الأول في برشلونة ليونيل ميسي، في يناير القادم، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من عقد الصفقة التاريخية في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان ميسي قد أعلن خلال الصيف نيته في الرحيل عن برشلونة بخطاب أرسله إلى النادي طلب فيه المغادرة، إلا أن تمسك رئيس البلوجرانا جوسيب ماريا بارتوميو بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغة 700 مليون يورو أجبر الأرجنتيني على البقاء، في الوقت الذي يتبقى فيه أقل من موسم واحد على انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

ويحق لميسي التفاوض والتوقيع على عقد مبدئي مع أي ناد في يناير القادم، قبل 6 أشهر من نهاية عقده، على أن ينضم إلى ذلك النادي في الصيف، إلا أن مانشستر سيتي يخطط لتقديم عرضًا زهيدًا لبرشلونة للحصول على خدمات قائده، يبلغ 15 مليون جنيه إسترليني فقط، مستغلًا ربما رغبة برشلونة في الحصول على أي مقابل من بيع اللاعب عوضًا عن خسارته مجانًا في نهاية الموسم، حسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

ورغم ارتباط ميسي المعروف بالمدير الفني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، والذي يجعل النادي الإنجليزي هو المفضل بالنسبة للأرجنتيني، إلا أن السيتيزنز قد يواجهون منافسة شرسة على الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات من قبل باريس سان جيرمان، وكذلك من الدوري الأمريكي الذي يروق كذلك للاعب، بالإضافة إلى إمكانية دخول يوفنتوس وتشيلسي ومانشستر يونايتد في الصراع على توقيعه أيضًا.

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