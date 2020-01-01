  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

أحلام تثير غضب البعض في سلطنة عمان

الأحد 18 أكتوبر 2020 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أحلام تثير غضب البعض في سلطنة عمان



وكالات

تعرضت الفنانة الإماراتية، أحلام، لانتقادات من جانب بعض مواطني سلطنة عمان، بسبب الحفل الغنائي الذي بثه التلفزيون العماني لها، أمس السبت، وأحيته في الأوبرا السلطانية.

وعبّر عدد كبير من مستخدمي موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن استيائهم من عرض الحفل، إذ لم يمر عام على وفاة السلطان قابوس.

وكتب مغرد: "كيف نحتفل والدنا سلطان قابوس ما كمّل سنة من توفى"

​وغرد مستخدم آخر: "برغم الوفيات اليومية التي يشهدها الوطن بسبب بلاء كورونا.. وبرغم الحزن والألم الذي غيم على كثير من الأسر العمانية.. وبرغم لم تمضي على وفاة سلطان البلاد قابوس رحمه الله عام.. ولا على وفاة أمير الكويت شهر حتى... يحتفل البعض بأحلام".

فيما عبّر آخرون عن غضبهم من حفل أحلام، في وقت يُمنع بث دعاء الشيخ أحمد الخليلي، ويتم رفض نقل مهرجان للإنشاد الديني.

ويأتي حفل أحلام ضمن الاحتفال بيوم المرأة العمانية، وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فإنه لم يذع على الهواء مباشرة، ولكن أقيم العام الماضي، وتم إذاعته مساء أمس السبت.

وبتلك المناسبة، بعثت أحلام رسالة إلى زوجة سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، رسالة جاء عبر موقع "تويتر" جاء فيها: "كل عام والسيدة الجليلة حرم السلطان هيثم بخير وكل عام والمرأة العمانيه بخير"، وأرفقت صورة لزوجة سلطان عمان من خلال تكريمها للمرأة العُمانية بيومها السنوي.

#احلام #فنانة #سلطنة عمان

الأكثر قراءة اليوم

ملخص نتيجة مباراة الأهلي والوداد 2020 نصف نهائي أبطال أفريقيا

صور توضح سبب إبعاد الإعلامية سازديل المذيعة اللبنانية عن الكويت

"أسامة بن لادن حي".. ترامب يعيد نشر تغريدة ويثير جدلا

قناة 12: الهدوء مع قطاع غزة مخادع.. وإسرائيل لا تريد الانجرار إلى معادلة حماس الجديدة!

النيابة بغزة توضح بشأن واقعة الخطف والاعتداء بمسجد الأنصار في محافظة خانيونس

أبو مرزوق يوضح حقيقة وجود مباحثات لهدنة طويلة الأمد بغزة برعاية قطرية ودولية

الاحتلال يعيد ترتيب تهديداته ويضع غزة على رأس القائمة

الأخبار الرئيسية

شؤون المفاوضات تؤكد نقل صائب عريقات إلى إحدى المستشفيات في أراضي الـ1948

وزيرة الصحة : تسجيل 6 وفيات و333 إصابة بكورونا

أبو حسنه: كل لاجئ مسجل لدى الاونروا ومقيم في غزة من حقه تسلم المساعدات الغذائية

غزة:الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على ثلاثة مدانين في قضية مقتل عبد المالك وناصر أبو مدين

8201817131544512

الاحتلال يعيد ترتيب تهديداته ويضع غزة على رأس القائمة