أحلام تثير غضب البعض في سلطنة عمان

وكالات

تعرضت الفنانة الإماراتية، أحلام، لانتقادات من جانب بعض مواطني سلطنة عمان، بسبب الحفل الغنائي الذي بثه التلفزيون العماني لها، أمس السبت، وأحيته في الأوبرا السلطانية.

وعبّر عدد كبير من مستخدمي موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن استيائهم من عرض الحفل، إذ لم يمر عام على وفاة السلطان قابوس.

وكتب مغرد: "كيف نحتفل والدنا سلطان قابوس ما كمّل سنة من توفى"

​وغرد مستخدم آخر: "برغم الوفيات اليومية التي يشهدها الوطن بسبب بلاء كورونا.. وبرغم الحزن والألم الذي غيم على كثير من الأسر العمانية.. وبرغم لم تمضي على وفاة سلطان البلاد قابوس رحمه الله عام.. ولا على وفاة أمير الكويت شهر حتى... يحتفل البعض بأحلام".

فيما عبّر آخرون عن غضبهم من حفل أحلام، في وقت يُمنع بث دعاء الشيخ أحمد الخليلي، ويتم رفض نقل مهرجان للإنشاد الديني.

ويأتي حفل أحلام ضمن الاحتفال بيوم المرأة العمانية، وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فإنه لم يذع على الهواء مباشرة، ولكن أقيم العام الماضي، وتم إذاعته مساء أمس السبت.

وبتلك المناسبة، بعثت أحلام رسالة إلى زوجة سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، رسالة جاء عبر موقع "تويتر" جاء فيها: "كل عام والسيدة الجليلة حرم السلطان هيثم بخير وكل عام والمرأة العمانيه بخير"، وأرفقت صورة لزوجة سلطان عمان من خلال تكريمها للمرأة العُمانية بيومها السنوي.