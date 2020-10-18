الصحة بغزة : وفاة مواطنة وتسجيل 119 حالة جديدة بفيروس كورونا

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، وفاة المواطنة سارة محمود على المصري 88 عام في العناية المركزة بمستشفى غزة الاوروبي من بيت حانون، بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة في تقريرها اليومي الأحد 18/10/2020، تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة بعد إجراء اجراء 1787 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت إنه تم تسجيل 63 حالة تعافٍ جديدة بين المصابين بالفيروس.

وبينت أن إجمالي عدد المصابين منذ مارس الماضي بلغ 4645 إصابة منها، 1818 حالة نشطة، والمتعافين 2800 حالة، والوفيات 27 حالة.