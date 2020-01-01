رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، اصابات برصاص الاحتلال في كفر قدوم وتجريف أراضٍ في سلفيت، واعتداء على مشاركين في فعالية ضد الاستيطان بمسافر يطا، والأسير الأخرس يستمر في معركة الامعاء الخاوية لليوم الـ84.

كما أبرزت: 312 اصابة جديدة بكورونا ولا حالات وفاة للمرة الأولى منذ 52 يوما.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

إصابات خلال قمع مسيرة في كفر قدوم والاعتداء على وقفة ضد الاستيطان بمسافر يطا وأعمال تجريف في سلفيت وتقطيع أشجار زيتون بنابلس

الأسير الأخرس يستمر في معركة الامعاء الخاوية لليوم الـ84 وإصرار على الحرية رغم خطورة حالته

لا وفيات و312 إصابة جديدة بكورنا و241 حالة تعاف

التفكجي لـ"القدس": السفير الإسرائيلي في واشنطن يروج لـ"الاستراتيجية القانونية للاستيطان"

اعتداءات واعتقالات خلال تظاهرات ضد نتنياهو في مدن اسرائيلية متفرقة

"الحياة الجديدة":

الرئيس يهاتف السفير خالد عريقات معزيا بوفاة شقيقه

اصابات برصاص الاحتلال في كفر قدوم وتجريف أراضٍ في سلفيت واعتداء على مشاركين في فعالية ضد الاستيطان بمسافر يطا

رئيسة لجنة فلسطين في النرويج: نرفض مبادرات التطبيع بين اسرائيل وبعض الدول العربية

اشتية: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العنوان المستقبلي لتقدم فلسطين

312 اصابة جديدة بكورونا ولا حالات وفاة للمرة الأولى منذ 52 يوما

استمرار التظاهرات المطالبة باستقالة نتنياهو

عمان: 20 وفاة و1505 اصابات جديدة بكورونا

"الأيام":

الاحتلال يقمع مسيرات ضد الاستيطان ووقوع اصابات والمستوطنون يواصلون قطع الزيتون وتجريف الأراضي

الوباء: يوم بلا وفيات لأول مرة منذ 52 يوما وتسجيل 312 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

وقفات احتجاجية داخل الخط الأخضر تضامنا مع الأسير ماهر الأخرس

للأسبوع الـ17 على التوالي: تظاهرات بالآلاف ضد نتنياهو في عدة مدن اسرائيلية تخللتها اعتداءات واعتقالات