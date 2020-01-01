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في ذكراها .. منسق صفقة "شاليط" يتظاهر ضد نتنياهو

الأحد 18 أكتوبر 2020 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في ذكراها .. منسق صفقة "شاليط" يتظاهر ضد نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

 خرج منسق صفقة "وفاء الأحرار" أو "شاليط"، دافيد ميدان الليلة الماضية، ليشارك في التظاهرات الداعية لإسقاط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ويحيي الشعب الفلسطيني اليوم ذكرى "وفاء الأحرار"، التي أفرج فيها عن أكثر من ألف أسير، وقد كان حينها نتنياهو رئيس الحكومة.

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن ميدان جاء مع عائلته بأكملها للمشاركة في المسيرة الحاشدة بالقدس قرب منزل نتنياهو.

وقال ميدان للموقع "جئت هنا من أجل الوطن، لأتأكد من أن أحفادي سيكبرون في بلد ديمقراطي ودولة تم إصلاحها وتستحق التضحية من أجلها، هذا هو وقت العمل".

وأشار ميدان الذي عمل منسقًا لشؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، إلى أن علاقته بنتنياهو حتى عام 2014 كانت جيدة جدًا، وكان مرتاحًا وفي حالة ذهنية مختلفة عن اليوم.

وقال "نتنياهو منذ 5 سنوات أصبح في حالة تيه وذهول، ويعاني من الدوار، كل شيء بالنسبة له ينهار، والتظاهرات الشبابية التي تسعد القلب ستجعل عليه من الصعب التوصل إلى اتفاق صفقة نيابية".

وأضاف "نتنياهو بات قاتمًا وكئيبًا، لا يستطيع المكياج الذي يستخدمه إخفاء العيون المتعبة والحزينة. كما قال

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