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اشتية يؤكد أهمية الدفاع عن الرواية الفلسطينية

السبت 17 أكتوبر 2020 11:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يؤكد أهمية الدفاع عن الرواية الفلسطينية



رام الله /سما/

 استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت في مكتبه برام الله، النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة إمطانس شحادة، وتباحثا حول مستجدات الأوضاع السياسية، والتطورات في المنطقة، لا سيما اتّفاق التطبيع الإماراتي والبحريني– الإسرائيلي، إضافة الى حوار الفصائل لإنجاز المصالحة الفلسطينية وعقد الانتخابات.

وشدد اشتية على أهمية الدفاع عن الرواية الفلسطينية التاريخية والثقافية، من قبل الفلسطينيين وأحرار العالم في كل مكان، خاصةً في ظل ما تتعرض له من محاولات تشويه وطمس من إسرائيل وجهات عربية، بهدف شرعنة اتّفاقيّات التطبيع، مشيراً إلى أن ذلك من أهم المهمات في الوقت الراهن، للدفاع عن القضية الفلسطينية.

كما استمع اشتية من شحادة حول عدة قضايا تتعلق بطلاب الداخل الذين يتعلمون في الجامعات الفلسطينية، وسبل تذليل العقبات والمشاكل التي تواجههم، خاصة فيما يتعلق بأقساط التعليم.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه

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