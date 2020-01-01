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الزراعة بغزة تُكثف متابعتها لمعاصر الزيتون ليلًا ونهارًا

السبت 17 أكتوبر 2020 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزراعة بغزة تُكثف متابعتها لمعاصر الزيتون ليلًا ونهارًا



غزة /سما/

أعلنت وزاره الزراعة الفلسطينية بغزة، تكثف متابعتها لمعاصر الزيتون في فترات النهار والليل لمتابعة عمل المعاصر.

وقال المتحدث باسم الوزارة "أدهم البسيوني"، "إن الوزارة اتخذت إجراءات غير مسبوقة خلال هذا العام لمتابعة معاصر الزيتون للتأكد من تطبيق معايير اشتراطات الوزارة الخاصة، بعمل المعاصر وإجراءات السلامة والوقاية".

وذكر أن الوزارة سعت من خلال مراقبة المعاصر، للحصول على منتج زيت الزيتون صحي خالي من الشوائب، أو من أي خلل.

ودعا البسيوني المزارعين إلى الإسراع في عصر الزيتون المخصص للزيت وعدم تخزينه لفترة طويلة.

#غزة #وزارة الزراعة #معاصر الزيتون

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