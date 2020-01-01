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النيابة بغزة توضح بشأن واقعة الخطف والاعتداء بمسجد الأنصار في محافظة خانيونس

السبت 17 أكتوبر 2020 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة بغزة توضح بشأن واقعة الخطف والاعتداء بمسجد الأنصار في محافظة خانيونس



غزة /سما/

نشرت النيابة العامة في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، بيانًا بشأن واقعة الخطف والاعتداء بمسجد الأنصار في محافظة خانيونس.

وقالت النيابة إنها باشرت التحقيق في الحادثة، مشيرة إلى أن الأجهزة الشرطية قامت بجمع الاستدلالات فور حدوث الواقعة.

وأوضحت أنه تم التعرف على المشتبه بهم في ارتكاب هذه الجريمة، لافتة إلى أنها أصدرت أوامر القبض بحقهم.

وبينت أنه بعد المتابعة تم إلقاء القبض اليوم على (8) أشخاص منهم وتدوين إفادتهم تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة لاستجوابهم حسب الأصول.

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وثمنت الموقف المجتمعي والفصائلي والعشائري الرافض واللافظ لمثل هذه الوقائع، مؤكدة مضينا على اتخاذ الإجراءات القانونية بحزم، تجاه كل المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة، وبحق كل من تسول له نفسه انتهاك سيادة القانون والاعتداء على المواطنين وحقوقهم.

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