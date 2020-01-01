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وقفتان احتجاجيّتان للمطالبة بالافراج عن الأسير الأخرس في كفر كنا وعرابة

السبت 17 أكتوبر 2020 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفتان احتجاجيّتان للمطالبة بالافراج عن الأسير الأخرس في كفر كنا وعرابة



القدس المحتلة /سما/

 انطلقت وقفتان احتجاجيّتان، اليوم السبت، في عرابة وكفر كنا للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام لليوم الـ83 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.

ورفع المتظاهرون في الوقفتين لافتات كتب عليها "نجوع لكن لن نركع"، إضافة إلى صور الأسير الأخرس.

ومن المقرّر أن تنطلق مظاهرة أخرى في ساحة الأسير في مدينة حيفا، مساء اليوم.

ويواصل الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ83 على التوالي، رفضا للاعتقال الإداري، حيث يواجه خطر الموت إثر تراجع حالته الصحية.

ويعيش الأسير الأخرس القابع في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي ظروفا صحية خطيرة للغاية، إذ يعاني من الإعياء والإجهاد الشديدين، وآلام في المفاصل والبطن والمعدة، وصداع دائم في الرأس، إضافة لفقدان حاد في الوزن، وحالة عدم اتزان، وعدم القدرة على الحركة، وفقدان الكثير من السوائل الأملاح، كما تأثرت حاستي السمع والنطق لديه.

#الاسير الاخرس #وقفة اسناد

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