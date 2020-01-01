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إسرائيل تستعد لتخفيف إجراءات الإغلاق اعتباراً من الأحد

السبت 17 أكتوبر 2020 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تستعد لتخفيف إجراءات الإغلاق اعتباراً من الأحد



القدس المحتلة /سما/

تستعد اسرائيل اعتبارا من الأحد لتخفيف بعض قيود الإغلاق، مع اطلاق "المرحلة الأولى" من خطة تقليص الاجراءات التي تم فرضها الشهر الماضي لوقف التفشي المتسارع لفيروس كورونا.

واسرائيل التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة سجلت 301,896 إصابة بينها 2,141 وفاة.

والخميس وافقت الحكومة الاسرائيلية على تخفيف بعض القيود السارية منذ 18 أيلول/سبتمبر، لكن ذلك رهن بعدم تجاوز الإصابات الجديدة عتبة الألفين يوميا، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

ووفق الأرقام الرسمية سُجلت الجمعة 1,695 إصابة جديدة، في انخفاض واضح من نحو 8 الى 9 آلاف إصابة يوميا نهاية ايلول/سبتمبر.

ومن المقرر أن يتم رفع القيود على مراحل، حتى شباط/فبراير 2021.

أحد التدابير الرئيسية المتوقع تطبيقها الأحد رفع الحظر على حركة الأشخاص الذين كانوا ممنوعين من الابتعاد أكثر من كيلومتر بعيدا عن منازلهم.

وأثار هذا الاجراء غضب بعض الإسرائيليين الذين زعموا أنها تهدف الى وقف الاحتجاجات ضد نتانياهو.

ومن المقرر إعادة فتح دور حضانة الأطفال والشواطئ والحدائق العامة.

وسيتاح للأشخاص زيارة الأصدقاء أو الأقارب طالما أن التجمعات لا يزيد عددها عن 10 في الداخل و20 في الخارج.

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