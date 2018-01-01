الصالح يضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مسلخ بلدي ويدشن مشاريع في محافظة بيت لحم

بيت لحم /سما/

وضع وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، اليوم، حجر الاساس لمشروع إنشاء مسلخ بلدي نموذجي لمحافظة بيت لحم، ودشن عدداً من مشاريع البنية التحتية والخدمية الحيوية، في مدن بيت لحم وبيت جالا والدوحة.

ففي بيت لحم، وضع الصالح حجر الأساس لمشروع المسلخ البلدي النموذجي للمحافظة في بلدة العبيدية، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبحضور المحافظ كامل حميد، ورئيس البلدية المحامي أنطون سلمان، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، ورؤساء وأعضاء بلديات المحافظة وممثلي الأجهزة الأمنية، ومدير المجلس الأعلى للخدمات المشتركة لمحافظتي الخليل وبيت لحم، وأصحاب الملاحم وشخصيات اعتبارية من المحافظة.

وشجع وزير الحكم المحلي المهندس الصالح كافة البلديات على الحذو على خطى بلدية بيت لحم في الشراكة التي تعود فائدتها على جميع الأطراف لتطوير وترقية مستوى المحافظات لمستقبل وواقع أفضل.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تعتبر نوعية ومهمة لضمان نظافة وجودة اللحوم والملاحم وحل أزمة المرور التي تعاني منها كافة المحافظة، مؤكداً أهمية دعم وزارة الحكم المحلي للهيئات المحلية، ومشيداً بالجهود المشتركة لهذه الهيئات، ودورها في تقديم وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع.

وقال حميد في كلمته: "إن هذه المشاريع تعتبر رسالة قوية ومهمة للعالم أجمع لتعزيز صمود ومقاومة المواطن الفلسطيني على هذه الأرض ومواجهة كل الظروف السياسية الصعبة"، مؤكداً أن هذه المشاريع تعتبر نوعية من النواحي الصحية والتنموية والحضرية، وأن وجود شراكة حقيقية بين الهيئات المحلية بقيادة بلدية بيت لحم هو دليل وجود رؤية حقيقية وواقعية من أجل مستقبل أفضل.

بدوره، ثمّن رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان رعاية وحضور الوزير الصالح والمحافظ حميد والحضور، مشيراً إلى أن البلدية تسعى إلى تنمية وتطوير المدينة من خلال إيجاد مشاريع حيوية تخدم المدينة وأهلها.

وقال: تحقيقاً للمشاريع المدرجة ضمن الخطة التنموية الاستراتيجية لعام 2018-2021 يأتي تنفيذ مشروع "إنشاء مسلخ بلدي نموذجي"، فيما يتم العمل على "إنشاء شارع واد مسلم" كجزء من الطريق الرابط بين المناطق الحضرية في المحافظة وفقاً لرؤية الخطة المرورية للمنطقة الحضرية في منطقة بيت لحم.

وشكر رئيس بلدية بيت لحم دولة الكويت والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والحكومة الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، على دعمهم لبلدية بيت لحم في العديد من المشاريع، وبشكل خاص مشروع شارع وادي مسلم الذي سيربط بين مدينتي بيت لحم وبيت ساحور، ليساهم بشكلٍ كبيرٍ في تخفيف الأزمة المرورية.

من جانبه، عبر رئيس بلدية العبيدية ناجي ردايدة عن أهمية المشروع في بناء شراكة حقيقية بين الهيئات المحلية في منطقة حيوية ومهمة ذات مستقبل تنموي.

وأشار إلى أنه يجري العمل على سقف سيل المياه العادمة لتشجيع البدء بالمزيد من المشاريع الحيوية في المنطقة.

مركز خدمات جمهور في بيت جالا...

وفي بيت جالا، افتتح الصالح ورئيس البلدية نيقولا خميس مركز خدمات الجمهور التابع للبلدية، وتوسعة مبنى هذه الأخيرة ، بهدف توفير مساحات كافية لتطوير أقسام البلدية، ومريحة لاستيعاب الموظفين واستقبال الجمهور.

وحضر حفل الافتتاح الذي أدارته عايدة أبو مهر، محافظ بيت لحم كامل حميد، ورؤساء وممثلو البلديات والكنائس ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي ومديرة الحكم المحلي في المحافظة المهندسة أروى أبو الهيجا وممثلو الاجهزة الامنية والمؤسسات الوطنية في المدينة .

وقال خميس: إن إنجاز هذا المشروع تم بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وبلدية بيت جالا، مؤكداً أهمية مساهمة المركز في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطن، والسرعة في إنجاز المعاملات.

ونفذ المشروع بقيمة 450 ألف يورو، من خلال صندوق تطوير البلديات وصندوق البلدية مناصفة.

كما افتتح الصالح ورئيس بلدية الدوحة رأفت الجوابرة قاعةً متعددة الأغراض بطابع عصري، تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع، وموائمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

ونُفذت القاعة من قبل صندوق تطوير الهيئات المحلية، ومساهمة من البلدية، بقيمة 200 ألف يورو.