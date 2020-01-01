الخارجية: حالة وفاة جديدة و6 إصابات بصفوف جالياتنا الفلسطينية

رام الله /سما/

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم السبت، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف جالياتنا في العالم بفيروس كورونا، لترتفع عدد حالات الوفاة إلى 270، وتسجيل 6 إصابات جديدة لترتفع الحصيلة إلى 6502.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا للمواطن محمد يوسف عبد صقر (84 عاماً) ليرتفع عدد حالات الوفاة في المملكة الى 92 حالة.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل 6 إصابات جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا في كل من ميتشيغن، ونيوجرسي ودالاس، ليرتفع عدد الاصابات الى 3914، فيما لم تسجل اي حالة وفاة جديدة هذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 79 حالة.