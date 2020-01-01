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ملخص أهداف مباراة التعاون والفيصلي في الدوري السعودي

السبت 17 أكتوبر 2020 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص أهداف مباراة التعاون والفيصلي في الدوري السعودي



الرياض / سما

فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله نفسه على نتيجة مباراة التعاون والفيصلي، ضمن منافسات الأسبوع الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وتقدم التعاون بهدف عبر إياغو دوس سانتوس في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول والمباراة، قبل أن يعدل الفيصلي النتيجة عن طريق إيغور روسي بالدقيقة 80.

وشهدت المباراة إشهار ست بطاقات صفراء، ثلاثة للاعبي التعاون أحمد عشيري، فيصل دروسي، عبدالله الجاوي، ومثلها للاعبي الفيصلي، هشام فايق، ألكسندر ميركل، عبد العزيز علي.

وجاءت المباراة التي استضافها ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، إثارة كبيرة بين الفريقين الذين عملا خلال فترة التوقف على تعزيز صفوفهما والاستعداد جيدا.

وبهذه النتيجة، يرفع الفيصلي والتعاون رصيدهما إلى نقطة واحدة في مستهل مشوارهما في مواجهات الدوري السعودي لكرة القدم، قبل اشتعال المنافسات الفترة المقبلة.

وتكون مباريات الفيصلي القادمة في الدوري السعودي،  أمام الباطن والوحدة وضمك والاتحاد والأهلي والعين والرائد والاتفاق والفتح والنصر وأبها والقادسية والشباب والهلال تواليا.

أما مباريات التعاون القادمة بعد لقاء الفيصلي ضد النصر والقادسية والاتحاد والوحدة والاتفاق والباطن وأبها والشباب والعين والأهلي والرائد والفتح والهلال الزعيم وضمك.

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