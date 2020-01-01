رابط مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر القناة الرياضية السعودية

الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر اليوم السبت 17 أكتوبر 2020 في افتتاح منافسات الفريقين بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

مباراة الهلال والعين مباشر تعرض على قنوات السعودية الرياضية (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق عيسى الحربين من ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد الملقب بالملز.

ويكون توقيت مباراة الهلال والعين في الجولة الأولى من الدوري، الساعة التاسعة وخمس عشرة دقيقة مساء بتوقيت الرياض والقدس والكويت والدوحة وبغداد وبيروت ولبنان ومسقط.

وتعد هذه الموقعة الأولى في التاريخ التي تجمع العين مع الهلال كون الفريق يلعب لأول مرة في دوري المحترفين، في حين حصد الأخير لقب الموسم الماضي متفوقا على النصر.

وشهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث قبل إعلان تشكيلة الزعيم، إذ تعثر انتقال عمر خربين للزمالك المصري، بينما وقع عبد الله الحافظ عقدا رسميا مع الوحدة السعودي.

كما أن مباريات الهلال القادمة بالدوري السعودي أمام أبها وضمك والاتفاق والنصر والفتح والرائد والوحدة والقادسية والاتحاد والشباب والباطن والأهلي ثم التعاون والفيصلي.

وتبث مباراة الهلال والعين مباشر في ختام يوم كروي سعودي مميز، تخلله لقاء التعاون ضد الفيصلي، الوحدة أمام نظيره القادسية، فيما حل الشباب ضيفا خلاله على أبها.