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"سنحدد الطريقة والتوقيت".. مسؤول أمني إسرائيلي: إطلاق الصاروخ من غزة الليلة الماضية لن يمر دون رد!

السبت 17 أكتوبر 2020 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سنحدد الطريقة والتوقيت".. مسؤول أمني إسرائيلي: إطلاق الصاروخ من غزة الليلة الماضية لن يمر دون رد!



غزة /سما/

ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن اسرائيل ستحدد الطريقة والتوقيت، في اشارة لعدم رد الجيش الاسرائيلي على اطلاق صاروخ اللية الماضية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف المحاذية للقطاع.

ونقلت القناة 13 الاسرائيلية، عن مسؤول أمني لم تسميه  لم تُسمّه،  قوله، إن إطلاق الصاروخ من قطاع غزة الليلة الماضية لن يمر دون رد، مضيفاً: "إسرائيل ستحدد الطريقة والتوقيت".

و شهدت الليلة الماضية إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، فيما لم يقصف الجيش الإسرائيلي القطاع رداً على إطلاق الصاروخ.

اقرا/ي ايضا: اعلام اسرائيلي: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

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