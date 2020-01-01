  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القاضي فؤاد بكر يجري اتصالات لتعليق عضوية القضاة الاسرائيليين بالجمعية الدولية للقضاة

السبت 17 أكتوبر 2020 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاضي فؤاد بكر يجري اتصالات لتعليق عضوية القضاة الاسرائيليين بالجمعية الدولية للقضاة



رام الله /سما/

اجرى القاضي في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات فؤاد بكر سلسلة من الاتصالات لتعليق عضوية القضاة الاسرائيليين من الجمعيات والمؤسسات القضائية الدولية اهمها الجمعية الدولية للقضاة لما تنتهجه دولة الاحتلال من الاعتقال الاداري الجائر بحق الفلسطينيين ولتفسير خاطئ للمادة 68 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وقد دعا القاضي الاطراف الدولية للحد من الاعتقال الاداري المنصوص عليه بالقانون الاسرائيلي رقم 1591 عام 2007، والقرار العسكري 378 بما ان المعتقل الاداري لا يحصل على معلومات واضحة بخصوص اسباب الاعتقال ولا على المواد المستخدمة ضده او الشبهات المثارة حوله وتمدد فترة اعتقاله قد تصل الى الابد.

وقد اشار في طلبه الى الجهات المختصة لممارسة الضغط على تعليق عضوية القضاة الاسرائيليين لحين انهاء الاعتقال الاداري بما يتوافق مع اتفاقية جنيف الرابعة او بحده الادنى الغاء تمديد فترته.

تم التواصل مع الجمعية العامة للامم المتحدة، مجلس الامن، الاتحاد الاوروبي، النوادي القضائية الدولية والعربية، مع اتحادات المحامين والحقوقيين الدولية والعربية، بالاضافة الى جامعة الدول العربية واتحاد البرلمانيين العرب بالاضافة الى الاسكوا والاونروا ومفوضية شؤون اللاجئين...

وقد ارفق القاضي محاضر المحكمة العليا الاسرائيلية العسكرية بخصوص المعتقل الاداري ماهر الاخرس حيث يتبين بها انتهاك القانون الدولي بشكل واضح، كما ارفق ورقة تفصيلية تشرح عن الاسباب القانونية الواجبة لتعليق عضوية القضاة الاسرائيليين وذلك بعد الحديث مع المحامية احلام حداد.
 

#المحكمة الجنائية الدولية #قضاة اسرائيليون #المؤسسات القضائية الدولية #الاعتقال الادراي #السجون الاسرائيلية #الاسير الاخرس

الأكثر قراءة اليوم

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم

مشاهدة مباراة الاهلى والوداد المغربى بث مباشر اليوم bein sport الرياضية

موعد عرض مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول 2020 على شاهد

صحيفة إسرائيلية: الحقيقة مريرة.. فلسطيني مضرب عن الطعام يحتضر

ترامب: لست أشهر شخص في العالم وهذا الرجل يتصدر بفارق كبير!

اسعار العملات مقابل الشيكل

كاتبة سودانية تكشف المستور عن تطبيع بلادها مع إسرائيل

الأخبار الرئيسية

أبو مرزوق يوضح حقيقة وجود مباحثات لهدنة طويلة الأمد بغزة برعاية قطرية ودولية

"سنحدد الطريقة والتوقيت".. مسؤول أمني إسرائيلي: إطلاق الصاروخ من غزة الليلة الماضية لن يمر دون رد!

مصادر: المطلوبون للشرطة على خلفية مشكلة شرق خان يونس سلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية

قيادي بحماس: لم يعد هناك مجال لأي ضغوطات لإفشال المصالحة.. والعاروري بعث رسالة طمأنة لـ"فتح"..!

صحة غزة تكشف تفاصيل خطتها للتعامل مع فيروس كورونا خلال فصل الشتاء