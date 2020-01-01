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يمينا في صعود مستمر.. استطلاع.. تراجع شعبية نتنياهو وانهيار "ازرق أبيض"..

السبت 17 أكتوبر 2020 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
يمينا في صعود مستمر.. استطلاع.. تراجع شعبية نتنياهو وانهيار "ازرق أبيض"..



القدس المحتلة /سما/

 أظهر استطلاع جديد عن تراجع في شعبية رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو حيث بلغت نسبة الاسرائيليين الذين يرغبون بانسحابه من الحياة السياسية الى 54% مقابل 36% يرغبون ببقائه، في حين ان 10% من الاسرائييين لم يحددوا موقفهم من الامر.

ووفقا للاستطلاع الذي اجرته صحيفة "معاريف" فان حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو يحصل على 28 مقعدا مقابل 21 مقعدا لتحالف احزاب اليمين "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت، ووفقا للاستطلاع فان حزب "ازرق ابيض" برئاسة بيني غانتس سيحصل على 9 مقاعد.

حزب "يش عتيد-تيلم" برئاسة يائير لابيد يحصل على 17 مقعدا، القائمة "المشتركة" ستحصل على 14 مقعدا، "يسرائيل بيتنو" على 9 مقاعد، حزب "شاس" للمتدين الشرقيين سيحصل على 9 مقاعد، وحزب "يهدوت هتوراة" للمتدين الاسكناز سيحصل على 7 مقاعد، وحزب "ميرتس" اليساري على 6 مقاعد.

وحول ثقة الجمهور الاسرائيلي بامكانية مواجهة بنيامين نتنياهو للتعامل مع أزمة كورونا اجاب 55% من الاسرائيليين انهم لا يثقون برئيس الحكومة، مقابل 39% يثقون به، في حين ان 6% من المستطلعين لم يحددوا رايهم.

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