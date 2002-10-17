  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة

السبت 17 أكتوبر 2020 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة



رام الله /سما/

 دخل اليوم ، الأسير محمود حماد محمود شريتح "43عاماً" من سكان الخليل ، عامه ال 19 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17/10/2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، بأن ثلاثة أسرى من المحافظة دخلوا أعواماً جديدة وهم : محمد أحمد إبراهيم تركمان من بلدة يعبد، دخل عامه ال 16 على التوالي ، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17/10/2005، وهو محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة . وشادي فارس محسن وشاحي من قرية مثلث الشهداء ، ودخل عامه ال 19 والأخير، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17/10/2002 ومهند خالد محمد كميل من بلدة قباطية ، عامه الـ 18 والأخير وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17/10/2003.

#اسرى #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم

كشف تفاصيل مثيرة حول عملية الشهيد نعالوة وملاحقته

صحيفة إسرائيلية: الحقيقة مريرة.. فلسطيني مضرب عن الطعام يحتضر

موعد عرض مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول 2020 على شاهد

ترامب: لست أشهر شخص في العالم وهذا الرجل يتصدر بفارق كبير!

اسعار العملات مقابل الشيكل

كاتبة سودانية تكشف المستور عن تطبيع بلادها مع إسرائيل

الأخبار الرئيسية

مصادر: المطلوبون للشرطة على خلفية مشكلة شرق خان يونس سلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية

قيادي بحماس: لم يعد هناك مجال لأي ضغوطات لإفشال المصالحة.. والعاروري بعث رسالة طمأنة لـ"فتح"..!

صحة غزة تكشف تفاصيل خطتها للتعامل مع فيروس كورونا خلال فصل الشتاء

جنرال إسرائيلي يتحدث عن صفقات تبادل الأسرى وعواقبها: تؤدي لتضارب واضح في المعايير!

وزارة الصحة: 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا و241 حالة تعاف