4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة

رام الله /سما/

دخل اليوم ، الأسير محمود حماد محمود شريتح "43عاماً" من سكان الخليل ، عامه ال 19 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17/10/2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، بأن ثلاثة أسرى من المحافظة دخلوا أعواماً جديدة وهم : محمد أحمد إبراهيم تركمان من بلدة يعبد، دخل عامه ال 16 على التوالي ، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17/10/2005، وهو محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة . وشادي فارس محسن وشاحي من قرية مثلث الشهداء ، ودخل عامه ال 19 والأخير، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17/10/2002 ومهند خالد محمد كميل من بلدة قباطية ، عامه الـ 18 والأخير وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17/10/2003.