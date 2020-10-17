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شاهد.. ليفربول يتعثر أمام إيفرتون في ديربي "ميرسيسايد"

السبت 17 أكتوبر 2020 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. ليفربول يتعثر أمام إيفرتون في ديربي "ميرسيسايد"



وكالات

تعادل نادي ليفربول  مع نادي ايفرتون 2-2 في منافسة الدوري الانجليزي الممتاز في الجولة الخامسة  في ديربي "ميرسيسايد".

سجل ثنائية ليفربول، السنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح، في الدقيقتين، 2 و72، بينما أحرز هدفي إيفرتون، الإنجليزي مايكل كين، ومواطنه دومينيك كالفيرت ليوين، في الدقيقتين 19 و81.

وشهدت المباراة ، طرد جناح نادي إيفرتون، البرازيلي ريشارليسون، في الدقيقة 90، بعد تدخله بعنف، في حق نجم ليفربول، الإسباني تياغو ألكانتارا.

وعزز إيفرتون بهذه النتيجة، موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، فيما ارتقى ليفربول إلى المركز الثاني مؤقتا، برصيد عشر نقاط.

#ليفربول #ايفرتون #محمد صلاح #الدوري الانجليزي الممتاز #ساديو ماني #تياغو ألكانتارا #ديربي ميرسيسايد

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