اردوغان يعلن اكتشاف 85 مليار من الغاز الطبيعي في حقل بالبحر الاسود

انقرة /سما/

اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم السبت عن اكتشاف حقل غاز طبيعي جديد في البحر الاسود مع احتياطات تقدر بـ405 مليار متر مكعب، مؤكدا ان بلاده ستواصل البحث عن الموارد في البحر الاسود.

وقال أردوغان في كلمته من سفينة التنقيب الموجودة في البحر الأسود إنه تم اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، إضافة إلى 320 اكتشفوا سابقا، ليصبح إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في حقل صقاريا بالبحر الأسود 405 مليار متر مكعب.

واضاف أردوغان " نتوقع أن يصبح الغاز المكتشف متوفرًا للاستهلاك في تركيا بحلول 2023". وأضاف الرئيس التركية عن امله " أن ينخفض اعتمادنا الخارجي على الغاز الطبيعي بشكل كبير مع هذه الاكتشافات التي أعتقد أنها ستتواصل"

وتوجه اردوغان الى الموقع بطائرة مروحية من اسطنبول حيث وصل سفينة فاتح للتنقيب عن الغاز في البحر الاسود قبالة شواطئ ولاية زونغولداق، شمال تركيا.

وكان برفقة اردوغان كل من نائبه فؤاد أوقطاي، ووزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

وكان في استقبال أردوغان والوفد المرافق له، وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ونائبه ألب أرسلان بيرقدار، ومدير عام مؤسسة البترول مليح خان بيلغين، ومدير شركة "بوتاش" برهان أوزجان.