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أردوغان: تركيا ترفع تقديراتها لاحتياطيات حقل البحر الأسود إلى 405 مليار متر مكعب

السبت 17 أكتوبر 2020 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: تركيا ترفع تقديراتها لاحتياطيات حقل البحر الأسود إلى 405 مليار متر مكعب



وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، أن تركيا ترفع تقديراتها لاحتياطيات حقل البحر الأسود إلى 405 مليار متر مكعب من الغاز.


وقال الرئيس التركي إن بلاده اكتشفت 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، مؤكدا أن إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف في منطقة "تونا -1" بحقل صقاريا (بالبحر الأسود) بلغ 405 مليارات متر مكعب.

وأكد أن الاحتياطي المكتشف في البحر الأسود هو أكبر مصدر للطاقة لتركيا حتى الآن.

وأكد أردوغان أن بلاده ستواصل عمليات البحث عن الموارد في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط.

من جهة أخرى، قال أردوغان "لقد فتحنا باب عصر جديد عبر التصدي لجهود إقصاء تركيا عن موارد الهيدروكربون شرقي المتوسط"، وأضاف: "إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا عادلا في شرق المتوسط ​​فسيكون ذلك إعلانا رسميا بأن نهاية دوره باتت وشيكة".

وكان أردوغان توجه بطائرة مروحية من إسطنبول إلى سفينة فاتح للتنقيب الموجودة في البحر الأسود قبالة شواطئ ولاية زونغولداق، شمال تركيا.

ورافق أردوغان في رحلته إلى زونغولداق، كل من نائبه فؤاد أوقطاي، ووزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

وكان في استقبال أردوغان والوفد المرافق له، وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ونائبه ألب أرسلان بيرقدار، ومدير عام مؤسسة البترول مليح خان بيلغين، ومدير شركة "بوتاش" برهان أوزجان.

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