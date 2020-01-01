الجيش الإسرائيلي يحذّر من "رفع سريع" لتقييدات كورونا..

القدس المحتلة /سما/

حذّرت شعبة الاستخبارات العسكريّة في الجيش الإسرائيلي ("أمان")، اليوم، السبت، من رفع غير مراقب للتقييدات المفروضة ضمن الإغلاق الثاني إثر معاودة تفشّي فيروس كورونا والمقرّرة أن تبدأ غدًا، الأحد.

وجاء في تقرير عن "أمان"، نشره موقع "القناة 12"، أن "غالبيّة المختصّين موافقة على الخطوط العريضة للسياسات: رفع التقييدات بناءً على معطيات مراضة متّفق عليها سلفًا، والاستعداد لوقف التسهيلات وحتى فرض تقييدات جديدة في حال عاودت نسبة المراضة الارتفاع"، وأضاف التقرير "التحدّي الذي يواجهنا هو هل سننجح في الالتزام بالقواعد التي حدّدناها لأنفسنا، أو كما في الخروج من الإغلاق الأول، ستؤدّي الضغوط القوية إلى خروج غير مراقب لا يناسب وضع المراضة".

وتابع التقرير "عند التحيّر في وتيرة الخروج، من المهمّ فهم نقطة بسيطة تُنسى أحيانًا: كلّما بكّرنا في رفع تقييد معيّن، سيأخذ وقتًا طويلًا أكثر للوصول إلى رفع التقييد الذي يليه"، بسبب الارتفاع في المراضة التي تتبع كل رفع للتقييدات. وتابع أن "الفتح السريع قدر الإمكان للاقتصاد" يتطلب "رفعًا بطيئًا في المراحل الأولى".

وخلال التقرير عبّرت "أمان" من خشيتها أن يؤدّي الضغط الجماهيري لفتح الاقتصاد بكل سريع أن يؤدّي إلى "تدهور سريع في وتيرة المراضة"، وتابع "

والخميس، صادق المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا) على المرحلة الأولى من تخفيف الإغلاق المفروض، بدءًا من الأحد المقبل، وتتضمّن فتح أماكن العمل التي لا تستقبل جمهورًا، روضات الأطفال حتى 6 سنوات، عمل مطاعم بمنظومة "تيك أوي" (سفري)؛ إلغاء تقييدات الخروج من المنزل إلى 1000 متر، والسماح بالزيارات المنزلية.

كما تقرّر فتح شواطئ البحر والمحميّات الطبيعية، وتخفيف القيود المفروضة على التجمّع، لتسمح بتجمّع حتى 20 شخصًا في الأماكن المفتوحة، و10 أشخاص في الأماكن المغلقة.

لكنّ رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، حذّر من أنّ ارتفاع أعداد المصابين من جديد سيؤدي إلى إعادة دراسة التسهيلات في نهاية الأسبوع، بينما رفضت وزارة الصحّة فتح صالونات الحلاقة والمدارس الابتدائيّة في هذه المرحلة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الصحّة ومكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة أنّ اللجنة الوزارية الخاصة بإعلان المناطق الحمراء ستجتمع مساء السبت للبحث في استمرار الإغلاق المفروض على البلدات الحمراء.

وكان "كابينيت" كورونا" قرّر تمديد الإغلاق حتى يوم الأحد المقبل، إلا أن المعطيات الأخيرة بانخفاض أعداد المصابين الجدد إلى ما دون 2000 مصاب يوميًا بالإضافة إلى "تمرّد" أصحاب المتاجر تدفع باتجاه تخفيف التقييدات.