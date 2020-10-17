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نيللي كريم تفاجئ جمهورها بتفاصيل عن زواجها (فيديو)

السبت 17 أكتوبر 2020 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيللي كريم تفاجئ جمهورها بتفاصيل عن زواجها (فيديو)



وكالات

أشارت الممثلة من أصول روسية في لقائها، أمس الجمعة، مع برنامج "السيرة" من تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني، والمذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، إلى أنها تزوجت للمرة الأولى وهي في عمر 17 عاما، ودون علم أهلها، وأنها عندما أخبرت والدتها بزيجتها صدمت و"لطمت بالروسي" بحسب تعبيرها، وكان الفارق بينها وبين زوجها 10 سنوات، واستمر 9 سنوات، أما الزيجة الثانية فتمت سريعا.

وفي سؤال من وفاء الكيلاني إن كان فشل الزيجات هو الخيانة من أزواجها، قالت نيللي كريم: "أكيد حدث خيانة، لكن الزواج مراحل وأظل أتحمّل كتيرا وبعد ذلك أقول كفى، والطلاق يحدث بسبب اختلاف وجهات النظر ومشاكل الحياة".

وأردفت: "الزواج ليس له كتالوج، الزواج مثل البطيخ، وزيجاتي الاثنتين كانت قرعة".

وسألتها الكيلاني عما إذا كانت سترتدي بذلة رقص شرقي لزوجها المقبل، وكان رد نيللي كريم مفاجئ: "لا أريد أن أتزوج ثانية وقررت أعيش لنفسي ومع نفسي"، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وكانت نيللي كرين أعلنت خطوبتها من رجل الأعمال المصري، عمر إسلام، في شهر يونيو/ حزيران، ويكبرها بـ6 سنوات، وكان من المقرر أن يتم الزواج نهاية الصيف.

وبكت نيللي كريم في بداية لقائها مع برنامج "السيرة"، بعد عرض فيلما تسجيليا عنها، وذلك لتأثرها بصوت وفاء الكيلاني وهي تعلق على أحداثه.

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